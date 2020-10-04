В Кировском районе нашли останки 84 бойцов-красноармейцев

Около 100 человек приняло участие в раскопках в Кировском районе, по итогам которых удалось обнаружить останки 84 бойцов Красной Армии и их личные вещи.

До волонтеров на месте побывали «черные копатели», которые откопали 13 из 84 бойцов, но не полностью и бросили останки. Члены экспедиции нашли три медальона, документы и медаль «За боевые заслуги», благодаря чему удалось установить личности двоих бойцов — Григория Михайловича Зеленина из Улан Удэ 1914 года рождения и Петра Акимовича Кузьмина, ленинградца 1915 года рождения. Об этом сообщает портал «Вологда.РФ».

Участие в поисковых работах принимают волонтеры из Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Московской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, республик Удмуртия, Алтай, Башкортостан и Якутия.

Ранее сообщалось, что после обнаружения в Шапках останков 15 подростков, убитых во время немецкой оккупации, возбуждено уголовное дело. Подростки от 14 до 17 лет были расстреляны по пути домой из блокадного Ленинграда.