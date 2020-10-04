Еще две больницы Ленобласти начали принимать пациентов с коронавирусом

В Ленинградской области Сиверская и Бокситогорская больницы начали принимать пациентов с коронавирусом, благодаря чему удалось увеличить количество коек с 866 до 1026.

Также пациентов с подозрением на коронавирус принимают Ленинградская областная клиническая больница, Всеволожская, Кировская, Приозерская и Волховская больницы. В общей сложности, по состоянию на 4 октября, в этих медучреждениях находятся 649 пациентов и у 463 из них внебольничная пневмония.

За последние сутки в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 78 человек. Всего в регионе зафиксировано 8483 зараженных коронавирусом, полностью выздоровело при этом 5236 человек (61,7%).