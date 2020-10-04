Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 4 октября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 4 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 78 человек.

Всего в регионе зафиксировано 8483 зараженных коронавирусом, полностью выздоровело при этом 5236 человек (61,7%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Пикалево (+1);

Волосовский район

  • Волосово (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+14);
  • Янино-1 (+1);
  • Новое Девяткино (+1);
  • Разметелево (+1);
  • Сертолово (+1);
  • д. Старая (+1);
  • Романовка (+1);
  • Бугры (+1);
  • Дубровка (+2);
  • Бор (+1);
  • Манушкино (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+4);
  • Первомайское (+1);
  • Стрельцово (+1);
  • Пушное (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+10);
  • Никольское (+2);
  • Высокоключевой (+1);
  • Коммунар (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);
  • Ивангород (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+2);

Ломоносовский район

  • Пикколово (+2);

Лужский район

  • Луга (+2);

Приозерский район

  • Приозерск (+4);
  • Сосново (+1);
  • Кузнечное (+1);
  • Починок (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+5);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2);
  • Бор (+1);

Тосненский район

  • Тосно (+1);
  • п. Тельмана (+2).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и Сосновый Бор.