Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 4 октября

Согласно данным оперативного штаба на 4 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 78 человек.
Всего в регионе зафиксировано 8483 зараженных коронавирусом, полностью выздоровело при этом 5236 человек (61,7%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Пикалево (+1);
Волосовский район
- Волосово (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+14);
- Янино-1 (+1);
- Новое Девяткино (+1);
- Разметелево (+1);
- Сертолово (+1);
- д. Старая (+1);
- Романовка (+1);
- Бугры (+1);
- Дубровка (+2);
- Бор (+1);
- Манушкино (+1);
Выборгский район
- Выборг (+4);
- Первомайское (+1);
- Стрельцово (+1);
- Пушное (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+10);
- Никольское (+2);
- Высокоключевой (+1);
- Коммунар (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
- Ивангород (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+2);
Ломоносовский район
- Пикколово (+2);
Лужский район
- Луга (+2);
Приозерский район
- Приозерск (+4);
- Сосново (+1);
- Кузнечное (+1);
- Починок (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+5);
Тихвинский район
- Тихвин (+2);
- Бор (+1);
Тосненский район
- Тосно (+1);
- п. Тельмана (+2).
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и Сосновый Бор.