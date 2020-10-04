Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 4 октября

Согласно данным оперативного штаба на 4 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 78 человек.

Всего в регионе зафиксировано 8483 зараженных коронавирусом, полностью выздоровело при этом 5236 человек (61,7%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Пикалево (+1);

Волосовский район

Волосово (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+14);

Янино-1 (+1);

Новое Девяткино (+1);

Разметелево (+1);

Сертолово (+1);

д. Старая (+1);

Романовка (+1);

Бугры (+1);

Дубровка (+2);

Бор (+1);

Манушкино (+1);

Выборгский район

Выборг (+4);

Первомайское (+1);

Стрельцово (+1);

Пушное (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+10);

Никольское (+2);

Высокоключевой (+1);

Коммунар (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Ивангород (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+2);

Ломоносовский район

Пикколово (+2);

Лужский район

Луга (+2);

Приозерский район

Приозерск (+4);

Сосново (+1);

Кузнечное (+1);

Починок (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+5);

Тихвинский район

Тихвин (+2);

Бор (+1);

Тосненский район

Тосно (+1);

п. Тельмана (+2).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом: