Мужчина с ножом залез в окно к бывшей сожительнице в Лопухинке

Вчера утром, 3 октября, в полицию обратилась 47-летняя бухгалтер, проживающая в деревне Лопухинка Ломоносовского района.

По словам потерпевшей, к ней в окно на первом этаже пятиэтажного дома забрался 33-летний бывший сожитель. Вооруженный ножом мужчина нецензурно выражался и угрожал женщине расправой. Он отобрал у бывшей сожительницы ключи и документы от Hyundai Accent, припаркованного во дворе. Все происходило на глазах у ребенка.

Спустя час машину нашли в девяти километрах в садоводстве «Озерное». Мужчина задержан. Известно, что он ранее неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что вооруженный двумя молотками мужчина ограбил магазин в Тихвине. Он ударил 60-летнего посетителя молотком и утащил из торгового зала кассовый аппарат. Добычей злоумышленника стали 24,5 тыс. рублей.