Ленобласть готовится отметить 800 лет со дня рождения Александра Невского

Сегодня, 5 октября, в Тосно обсудили подготовку к празднованию 800-летия святого князя Александра Невского.

Ленобласть стала одним из восьми регионов, где пройдут центральные мероприятия в следующем 2021 году. Центральным местом проведения памятных мероприятий в регионе станет Старая Ладога.

Как отметил председатель комитета по культуре Владимир Цой, уже в 2021 году недалеко от Никольского будет разбит мемориальный парк с памятником святому князю. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами. В целом, Ленобласть готова проведению мероприятий в любом из памятных мест, так или иначе связанных с жизнью и подвигами князя.

Ранее мы рассказывали, что в Тосно открылась выставка «Александр Невский – 800 лет с Россией». Экспозиция будет работать с 6 по 9 октября в Тосненском Дворце культуры.