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Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем России

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем России. В обращении глава области подчеркнул, что День России — это праздник каждого, кто вносит свой вклад в процветание родной земли.

Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем России - В своем обращении он подчеркнул, что сила России - в ее людях.
Фото: lenobl.ru

«Россия начинается с каждого из нас — с дома, улицы, поселка или города. Она складывается из миллионов судеб, из ежедневного труда учителей и врачей, рабочих и аграриев, предпринимателей и волонтеров. И в этом смысле День России — это праздник каждого, кто вносит свой вклад в процветание родной земли», - говорится в сообщении.

Александр Дрозденко отметил, что сила России — в ее людях, и в этот значимый день призвал жителей региона помнить о важности каждого в достижении общих целей. Губернатор выразил уверенность в том, что вместе жители Ленинградской области могут преодолеть любые трудности и достичь новых успехов.

«Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца гордостью за Россию, укрепит веру в собственные силы и вдохновит на новые добрые дела», — сказал Александр Дрозденко, адресуя жителям региона пожелания счастья, мира и достатка.

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День России Дрозденко Ленобласть
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Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 13 июня

В субботу, 13 июня, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 13 июня - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 13 июня с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для пропуска яхты «Апостол Андрей».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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мост через Свирь Ленобласть ограничено движение трасса Кола

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