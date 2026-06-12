Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем России. В обращении глава области подчеркнул, что День России — это праздник каждого, кто вносит свой вклад в процветание родной земли.

«Россия начинается с каждого из нас — с дома, улицы, поселка или города. Она складывается из миллионов судеб, из ежедневного труда учителей и врачей, рабочих и аграриев, предпринимателей и волонтеров. И в этом смысле День России — это праздник каждого, кто вносит свой вклад в процветание родной земли», - говорится в сообщении.

Александр Дрозденко отметил, что сила России — в ее людях, и в этот значимый день призвал жителей региона помнить о важности каждого в достижении общих целей. Губернатор выразил уверенность в том, что вместе жители Ленинградской области могут преодолеть любые трудности и достичь новых успехов.

«Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца гордостью за Россию, укрепит веру в собственные силы и вдохновит на новые добрые дела», — сказал Александр Дрозденко, адресуя жителям региона пожелания счастья, мира и достатка.