Власти Ленобласти опровергли информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода в Гатчине

Опубликованная в ряде СМИ информация о строительстве мусороперерабатывающего завода около Гатчины оказалась фейком.

“Информация по поводу строительства мусороперерабатывающего завода на территории земельного участка, принадлежащего компании Select Energy, не соответствует действительности”, — заявил и.о. заместителя председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Весной Александр Дрозденко поручил внести изменения в территориальную схему размещения отходов, чтобы исключить данный участок. Новый вариант схемы будет размещен в ноябре этого года.

Помимо этого, Александр Дрозденко и Александр Беглов договорились о создании акционерного общества, которое займется разработкой единой для Петербурга и Ленобласти концепции обращения с отходами. Поэтому реализация данного проекта не является актуальной.