В Яльгелево столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшая

Массовая авария произошла вечером 5 октября на перекрестке Красносельского шоссе и улицы Голованова в деревне Яльгелево Ломоносовского района.

По предварительным данным, столкнулись сразу четыре автомобиля: Mercedes, Fiat, Citroën и Lada. От удара один из автомобилей перевернулся на крышу, 51-летнюю пассажирку пришлось доставать спасателям. Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе маршрутный автобус “ПАЗ” насмерть сбил пешехода вне зоны перехода.