Самое большое граффити и новые зараженные: главное в Ленобласти за 5 октября

Стала известна судьба колонн, поднятых со дна в Выборге, появилась информация о новых зараженных коронавирусом. Тем временем дорожники готовятся к зиме, а в Мурино начали рисовать самое большое граффити.

Чистая вода приходит в Лугу

В Луге до конца года должны заработать 10 новых модульных станций для очистки питьевой воды. Модульные станции белорусского производства способны избавить воду от повышенного содержания железа. Одна из таких станций работает в микрорайоне Луга-3 и она уже доказала высокую эффективность. Вскоре оборудование начнет очищать воду для всего города.

Поднятые со дня колонны установят в Выборге

В заливе Балтиец под Выборгом гранитные колонны обнаружили около десяти лет назад, однако поднять их удалось только в этом году. Предположительно, баркас с двумя колоннами для Казанского собора затонул в начале XIX века. Они были расчищены от песка и ила, а остатки суда, на котором перевозился груз, подняты на поверхность вместе с 23 каменными блоками, фиксировавшими колонны на борту. Находку хотят включить в реестр объектов культурного наследия.

Дорожники готовятся к зиме

В Ленобласти приступили к проверке региональных трасс и государственных предприятий дорожного комплекса к работе в снежное время года. Специалисты дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» уделяют особое внимание состоянию баз, техники, оборудования и созданию запасов противогололедных материалов.

Как и предыдущей зимой, на дорогах с интенсивным движением предпочтение будет отдаваться использованию солевых растворов вместо традиционной песко-соляной смеси.

Новые зараженные

По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 8565 человек. Выздоровело – 5640 человек. Умерло – 100 человек. Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Бокситогорском, Волховском, Лужском и Подпорожском районах. Опубликован подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения

Самое большое в мире граффити

В Мурино Всеволожского района начали разрисовывать жилые дома строящегося комплекса гигантскими ромашками, которые попадут в Книгу рекордов Гиннесса. Подобным образом распишут целый микрорайон. Работа над созданием самого масштабного арт-объекта началась в минувшие выходные, а в понедельник, 5 октября, ход работы и макеты ЖК представили публике. Композицию выполняют по проекту известного художника Алексея Сергиенко.

Тепло придет во все дома

До конца недели отопление включат во всех жилых домах региона, это раньше, чем положено по нормативу. Синоптики ждут, что среднесуточная температура воздуха снизится до +8 градусов только к концу следующей недели. Как сообщает председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев, сейчас в регионе запущена 691 котельная, полностью готов запас топлива.