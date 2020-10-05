В Петербурге школьников хотят защитить от гибели на электросамокатах уроками ОБЖ

В ЗакСе Петербурге выдвинули инициативу об обучении безопасному вождению детей в школах. Это связано с участившимися авариями, участниками которых были водители электронных самокатов.

Так, школьники продолжают гибнуть на дорогах и попадать под колеса легковых машин. Только за август в городе погибло 177 человек. В связи с этим депутат городского парламента Алексей Цивилев предложил ввести обучение школьников управлению самокатами на уроках ОБЖ и физкультуры. Детям будут напоминать об опасности за рулем устройства, передают «Невские новости».

«У нас ухудшается ситуация, на КАД ездят и на сигвеях. Люди не понимают, что, если у машины пробьет колесо, человеку не спастись. Конечно, нужно объяснять, что дорога для них опасна», — подчеркивает Цивилев.

Он предлагает позволить детям до 14 лет ездить по тротуарам, велодорожке и в парках. А после 14 или 16 лет депутат предлагает дать подросткам доступ к проезжей части.

Если инициативу рассмотрят в Минтрансе, самокаты могут отнести к отдельной категории или приравнять к мопедам.