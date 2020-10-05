В Петербурге карманницу подозревают в краже не менее миллиона рублей у пенсионеров

Накануне в Петербурге задержали 30-летнюю безработную представительницу кочевого народа. Ее подозревают в совершении ряда крупных краж.

Правоохранители считают, что 16 января женщина списала 860 тысяч рублей с банковской карты, принадлежащей 88-летнему местному жителю. Еще один эпизод произошел 23 сентября — женщина украла из сумки 95-летний пенсионерки документы и 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

У задержанной нет регистрации в Петербурге. Она может быть причастна к целой серии аналогичных преступлений. Проводится проверка.