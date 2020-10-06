В Мурино рядом с самым большим в мире граффити ромашки установят Памятник доброте  

Как сообщал ivbg.ru, в Мурино начали разрисовывать жилые дома строящегося комплекса гигантскими ромашками, которые попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Жилой комплекс будет сдан в 2021 году, тогда и зафиксируют мировой рекорд. Акция посвящена всем врачам, лечащим коронавирусных больных. Проект является задумкой художника Алексея Сергиенко.

Кроме ромашек рядом с раскрашенными домами планируется установить Памятник доброте. Он будет выглядеть, как букет из ромашек. Высота – около 7-10 метров.