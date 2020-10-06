Санкт-Петербург занял 5-е место в рейтинге городов мира по росту цен на жилье

Санкт-Петербург занял пятое место в рейтинге городов мира по росту цен на жилье в рамках Global Residential Cities Index с показателем 16,2% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Лидером рейтинга стал турецкий Измир (+28%). На втором и третьем местах также турецкие города – Анкара (+26,4%) и Стамбул (+20,2%). Санкт-Петербург переместился с 6-го на 5-е место, Москва – со 143-го на 92-е место, отмечается в нем.

«Причинами положительной динамики в Санкт-Петербурге по-прежнему остаются сниженные процентные ставки по ипотеке и нестабильный курс валют. Вслед за ценами первичного рынка повышается и стоимость квартир на вторичном рынке. Таким образом, оценивая свои возможности и постоянный рост цен на первичном рынке, владельцы вынуждены повышать стоимость продаваемого ими жилья», — приводится в релизе объяснение генерального директора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова.