Детские лагеря и санатории будут работать в осенние и зимние каникулы в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют организовать отдых детей в осенние и зимние каникулы в оздоровительных лагерях и санаториях, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление №791, которое позволяет организовать отдых юных петербуржцев в осенние и зимние каникулы в оздоровительных лагерях и санаториях. Продолжительность осенней смены будет 9 дней, зимней – 12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ разработан с учётом новых требований к организации безопасного отдыха детей в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Путёвки в детские лагеря Петербурга и Ленинградской области получат дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям: сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей или состоящие на учёте в органах внутренних дел. В этот перечень также включены дети медработников, которые оказывали медицинскую помощь больным с коронавирусом. Дети-инвалиды от 7 до 17 лет смогут отдохнуть в санаториях. Отдых для этих категорий будет полностью оплачен за счёт городского бюджета.

Дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов получат путёвку в детские лагеря с 60-процентной компенсацией. Для этого нужно обратиться с заявлением в комитет по образованию и получить специальный сертификат.

Отмечается, что оздоровительные лагеря и санатории будут соответствовать всем нормам безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подготовка к сменам будет вестись заблаговременно, перед заездом детей каждое учреждение получит соответствующее заключение.

Кроме того, постановлением увеличен объем бюджетных средств, выделяемых на отдых каждого ребёнка. Эта мера поможет организациям детского отдыха Петербурга и Ленинградской области продолжить свою деятельность и в следующем году.

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Вместе с этим отмечается, что в случае ухудшения санитарно-эпидемической обстановки действие постановления может быть приостановлено.