В Приозерском районе 165 жителей легализовали врезки к сетям водоснабжения

В Приозерском районе по итогам «Водной амнистии» 165 жителей частных домов смогли узаконить нелегальные врезки к сетям без штрафов и взысканий.

Акция проходит в тех районах Ленобласти, где работает ГУП «Леноблводоканал». Необходимость акции связана с тем, что недвижимость часто приобретается с уже существующими подключениями, но без документов.

Жители Приозерского района и дачники могли стать легальными абонентами в дачный сезон. Все поступившие заявки одобрены. Самыми активными оказались жители Приозерска и Сосновского, Мичуринского, Запорожского, Раздольевского поселений.

Акция прошла в 2019 году в 12 районах Ленинградской области, по итогам которой от граждан поступило более 1600 обращений. Самыми активными были Выборгский, Подпорожский и Лужский районы. В 2021 году «Водная амнистия» пройдет в Киришском районе.

Ранее ivbg.ru писал, что в Луге до конца года заработают 10 модульных станций для очистки воды. Модульные станции белорусского производства способны избавить воду от повышенного содержания железа. Одна из таких станций работает в микрорайоне Луга-3 и она уже доказала высокую эффективность.