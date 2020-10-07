Берега Вуоксы в Каменногорске уберут за 200 тысяч рублей силами волонтеров

Около пяти километров набережной Вуоксы очистят от листьев и мусора волонтеры в Каменногорске Выборгского района. Тендер объявлен Информационно-туристическим центром.

В техническом задании указано, что очистить указанный отрезок необходимо до середины ноября. Этим займутся 20 волонтеров, которым предоставят перчатки, пакеты и грабли, комбинезоны, шапки, воду и один бесплатный обед.

Работа запланирована в рамках сотрудничества России с Финляндией для проекта «Визит Вуокса». Деньги для него – €843 000 – выделены Евросоюзом, Россией и Финляндией.

Подача заявок на участие в тендере началась 6 октября. Победитель будет известен в середине октября.