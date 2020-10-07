Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 7 октября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 35,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 26,8 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 6 687 247 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 4 940 499 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 7 680 028 заболевших.

Вам будет интересно Ленобласть получит более 100 млн рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19 Правительство выделило более 100 млн рублей на выплаты медикам Ленобласти, работающим с коронавирусными больными. Подписано соответствующее положение. Всего кабмин выделил более... 06.10.2020 117

В России, по состоянию на утро на 7 октября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 237 504 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.