Прокуратура проводит проверку после возвращения в Пулково самолета из-за проблем с шасси

Прокуратура проводит проверку после возвращения в аэропорт «Пулково» самолёта авиакомпании «РусЛайн» из-за неисправности передней стойки шасси, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «РусЛайн», выполнявший рейс в Йошкар-Олу, вылетел из Пулково в 13.35 мск. На его борту находились 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа). После взлёта экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 14.32 самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту «Пулково».

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом в аэропорт Пулково воздушного судна авиакомпании «РусЛайн», рейс 7R 289 A сообщением Санкт-Петербург ‑ Йошкар-Ола», — говорится в сообщении.

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Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта, сообщает ведомство.