Масштабного падения экономики Санкт-Петербурга в условиях COVID-19 не произошло — Александр Беглов

Эпидемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на экономику Санкт-Петербурга, однако масштабного падения не произошло, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым вопросы развития экономики северной столицы.
По словам губернатора, эпидемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на экономику Санкт-Петербурга. Больше всего из-за ограничительных мер пострадали потребительский сектор, сфера туризма, учреждения культуры.
Беглов рассказал, что в городе принято два пакета мер поддержки бизнеса, общий объем которых превысил 18 миллиардов рублей.
Он также отметил, что главная задача в настоящее время — создать условия для скорейшего восстановления экономики Санкт-Петербурга.