В Петербурге могут начать штрафовать торговцев у метро и в переходах

В Петербурге могут начать привлекать к административной ответственности торговцев около метро. Соответствующий документ рассмотрят в петербургском ЗАКСе в первом чтении.

Авторы законопроекта парламентарии Александр Рассудов и Денис Четырбок отметили, что соответствующее постановление должно установить административную ответственность за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов. Они добавили, что реализация проекта не потребует дополнительных средств из бюджета города.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Ленобласти приняли новый пакет законов, который расширит круг получателей действующих мер социальной поддержки, а также предоставит новые льготы.