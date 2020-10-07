Найдено тело одного из трех рыбаков, перевернувшихся на лодке в Житково

Как сообщал ivbg.ru, лодка с тремя рыбаками перевернулась неподалеку от базы отдыха «Зеленый мыс» рядом с Житково в Выборгском районе 6 октября.

Двое мужчин выбрались на берег самостоятельно. Тело третьего – 41-летнего мужчины – обнаружено 7 октября в реке Вуоксе. В поисках были задействованы сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга на катере.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что под Выборгом утонул пожилой рыбак. Родственники умершего сообщили, что несколькими часами ранее мужчина отправился на рыбалку и перестал отвечать на звонки.