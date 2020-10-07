Осужденный сбежал с рабочего места на объекте исправительной колонии в Ленобласти

Осуждённый сбежал с рабочего места на объекте исправительной колонии в Форносово в Ленинградской области, сообщили в УФСИН России по Санкт-Петербургу и области.

«Пятого октября в колонии-поселении при ИК-4 в поселке Форносово было выявлено отсутствие осуждённого 1987 года рождения, который самовольно покинул рабочее место, находящееся на выводном объекте вне режимной территории исправительной колонии», — сообщили в ведомстве.

Его поиски продолжаются.

Также в УФСИН отметили, что в колониях-поселениях осуждённые к лишению свободы содержатся без охраны, в часы подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

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По данным местных СМИ, осуждённый был отправлен в колонию на четыре года за 44 кражи велосипедов.