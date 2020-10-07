Перенос каникул и перевод на дистанционное обучение в Санкт-Петербурге пока не планируется

Переводить все школы на дистанционный формат обучения либо переносить сроки осенних каникул в Санкт-Петербурге пока не планируется, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Как сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина, в Смольном состоялось рабочее совещание по вопросам реализации мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках совещания Потехина рассказала о том, что в образовательных организациях города пока ситуация спокойная. На сегодняшний день 55 классов работают на дистанционном режиме. Днём ранее на дистанционном режиме было 65 классов. Всего в Санкт-Петербурге 20 тысяч классов.

«Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим, чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы», — сказала Потехина, слова которой приводятся в сообщении.

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По ее словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости в школах остаётся низким.