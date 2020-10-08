Фото: задержан осужденный за 44 кражи вор, сбежавший из колонии в Форносово

Как сообщал ivbg.ru, 6 октября 33-летний осужденный за 44 эпизода краж за сбежал с рабочего места на объекте исправительной колонии в Форносово в Ленинградской области.

Дмитрий Е. крал велосипеды. Заходил в парадные с болторезом, срезал противоугонные замки и уезжал. Ущерб от его действий составил 630 тысяч рублей. Его поймали и осудили на четыре года в колонию в Форносово.

Беглеца задержали уже 7 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники розыска УФСИН. На воле Дмитрий Е. пробыл менее суток.