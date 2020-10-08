Петербурженка попала в реанимацию из-за взрыва бутылки с домашним вином

В реанимацию петербургской больницы из квартиры на улице Тельмана 6 октября госпитализировали 54-летнюю женщину в тяжелом шоковом состоянии.
По словам сестры пострадавшей, та получила травму во время встряхивания 10-литровой бутылки с домашним вином. Емкость «взорвалась», дно отвалилось, а осколок нанес резаную рану левого предплечья.
Врачи выявили сильную кровопотерю и диагностировали шок первой степени.
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