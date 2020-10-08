Безработные с битой избили и ограбили знакомого в Ивангороде

В полицию Кингисеппского района 5 октября обратился житель Ивангорода. Знакомые 3 октября избили его битой в принадлежащей ему квартире на улице Котовского.
Также злоумышленники ограбили его. Их добычей стали акустическая колонка и гарнитура. Сумма ущерба – 18 000 рублей. Подозреваемые задержаны. Ими оказались 29-летний и 46-летний мужчины, а также 26-летняя женщина.
Разыскивается еще один предполагаемый участник нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, 6 октября 33-летний осужденный за 44 эпизода краж за сбежал с рабочего места на объекте исправительной колонии...
08.10.2020 62