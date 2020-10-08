В России предложили узаконить участие бабушек и дедушек в воспитании детей 

Депутаты партии “Единая Россия” внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий законность временного пребывания ребенка у бабушек, дедушек и других родственников. Таким образом, они получат право на воспитание детей и их сопровождение.

Авторы инициативы поясняют, что сейчас по закону родителям нужно оформлять доверенность, чтобы передать воспитание ребенка его бабушке или дедушке. Согласно Семейному кодексу, старшие родственники фактически приравниваются к чужим людям и не имеют права на воспитание внуков.

Если инициативу примут, бабушкам и дедушкам, сопровождающим ребенка на отдыхе, не смогут предъявить никаких претензий в случае, если ребенок не объявлен в розыск и против него не было совершено преступлений. Кроме того, подобный закон в случае смерти родителей позволит не помещать детей в спецучреждение, а сразу передавать их родственникам. Законопроект одобрили также психологи и юристы.