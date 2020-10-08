В Тихвине лыжники пробежали легкоатлетический кросс

В соревнования приняли участие более 70 человек.

По информации пресс-службы регионального Комитета по МСУ, более 70 человек приняли участие в легкоатлетическом кроссе среди лыжников, который прошёл в четверг.

Отмечается, что в соревнования приняли участие воспитанники детско-спортивной школы «Богатырь», клуба любителей бега «Тихвин» и «АРБ кросс».

Вам будет интересно Фото: во Всеволожском районе прошли соревнования по ездовому спорту Сегодня утром, 26 сентября, в Куйвозовском поселении Всеволожского района стартовали чемпионат и первенство Ленобласти по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Участие приняли... 26.09.2020 285

Также в кроссе участвовали спортсмены из Бокситогорска, Пикалево и посёлка Ефимовский.