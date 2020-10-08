В Тихвине лыжники пробежали легкоатлетический кросс

В соревнования приняли участие более 70 человек.
По информации пресс-службы регионального Комитета по МСУ, более 70 человек приняли участие в легкоатлетическом кроссе среди лыжников, который прошёл в четверг.
Отмечается, что в соревнования приняли участие воспитанники детско-спортивной школы «Богатырь», клуба любителей бега «Тихвин» и «АРБ кросс».
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Также в кроссе участвовали спортсмены из Бокситогорска, Пикалево и посёлка Ефимовский.