В Кировском районе автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, погибли два человека

Смертельное ДТП произошло днем 8 октября на 10 километре трассы «Мучихино — Замошье — Старая Мальница — Назия».

По предварительным данным, «ВАЗ-2109» вылетел на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 31-летний водитель и его пассажир, на вид которому около 50 лет, скончались на месте. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что при лобовом ДТП на 23 км автодороги «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково» в поселке Первомайское пострадали двое мужчин.