С начала года приставы Ленобласти разыскали более 500 должников по алиментам

За девять месяцев 2020 года в Ленобласти возбуждено 517 административных дел за неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

При этом 198 человек, которые продолжили после наказания игнорировать выплаты, стали фигурантами уголовное дела. Из них только двадцать уголовных дел возбуждено в Кингисеппском районе. В их числе отец, который уклонялся от выплаты алиментов своей шестилетней дочери. В итоге суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, при этом 5% от его зарплаты будет идти в доход государства.

Ранее мы рассказывали, что жителю Подпорожского района придется отработать 80 часов за долги по алиментам.