Эксперт объяснил, почему нельзя публиковать в интернете фото вида из окна

Спикер – заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

Злоумышленники смогут воспользоваться фотографиями и геоданными чтобы выследить человека или обворовать его квартиру. Некоторые соцсети и сайты не «очищают» историю фотографии. Также функция геоданных действует в личных сообщениях.

Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно она сделана. Этого злоумышленнику будет достаточно, чтобы узнать все, что ему нужно, о месте жительства.