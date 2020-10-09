На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 662 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 584-510 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, восстановление решеток на водоотливных лотках.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка и мойка проезжей части;

км 80-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 18-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия;

км 65-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин вручную;

км 0-30, 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 17-20 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;

км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;

км 17-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):