Минимальную площадь разрешенных «наливаек» в Санкт-Петербурге снизят до 20 кв м

Минимальная площадь зала обслуживания баров в центре Санкт-Петербурга будет снижена по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

«По поручению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова минимальную площадь зала обслуживания планируют снизить до 20 квадратных метров, однако требование о 50 «квадратах» сохранится для заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых «хрущевках», панельных домах, «кораблях», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, изменения вступят в силу 1 января 2021 года, однако норма о 50 квадратных метрах для заведений общепита в многоквартирных домах заработает на год позже, с 1 января 2022 года.

В законе также пропишут чёткое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади.

«По инициативе самих рестораторов депутаты подготовили обращение в адрес главы Минфина с предложением установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита», — отмечается в сообщении.

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Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к городскому закону об обороте алкогольной продукции, согласно которым розничная продажа алкоголя допускается только в заведениях площадью не менее 50 квадратных метров. Этот документ, который вступает в силу с 1 января 2021 года, уже получил обиходное название «закон о наливайках» и вызвал общественный резонанс.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора города смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку, по его мнению, реализация закона нанесёт ущерб ресторанной и барной культуре города. Губернатор Александр Беглов и спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров решили создать совместную рабочую группу, которая подготовит дополнения в законодательство по регулированию деятельности «авторских» баров.