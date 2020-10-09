Минимальную площадь разрешенных «наливаек» в Санкт-Петербурге снизят до 20 кв м

Минимальная площадь зала обслуживания баров в центре Санкт-Петербурга будет снижена по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова до 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.
По данным пресс-службы, изменения вступят в силу 1 января 2021 года, однако норма о 50 квадратных метрах для заведений общепита в многоквартирных домах заработает на год позже, с 1 января 2022 года.
В законе также пропишут чёткое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади.
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к городскому закону об обороте алкогольной продукции, согласно которым розничная продажа алкоголя допускается только в заведениях площадью не менее 50 квадратных метров. Этот документ, который вступает в силу с 1 января 2021 года, уже получил обиходное название «закон о наливайках» и вызвал общественный резонанс.
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора города смягчить закон или наложить на него мораторий, поскольку, по его мнению, реализация закона нанесёт ущерб ресторанной и барной культуре города. Губернатор Александр Беглов и спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров решили создать совместную рабочую группу, которая подготовит дополнения в законодательство по регулированию деятельности «авторских» баров.