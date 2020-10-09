В Малом Карлино построят детский сад и школу за 800 млн рублей

В деревне Малое Карлино Ломоносовского района началось возведение детского сада и школы. Договора на строительство заключены в июне 2020 года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

На стройплощадке детского сада общей площадью 4,5 тыс. кв. метров проводится армирование плиты для заливки фундамента. Заведение рассчитано на 220 детей. Объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

На участке под школу проходят земляные работы и подготовка к заливке фундамента. Заведение рассчитано на 450 учеников 1-11 классов. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

Общая стоимость проектов – около 800 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.