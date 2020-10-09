В надругательстве над маленькими сестрами подозревают 76-летнего жителя Шамокши

Девочки четырех и пяти лет стали жертвами 76-летнего педофила в деревне Шамокша Лодейнопольского района Ленинградской области.

Об этом в полицию сообщила мама девочек. По ее словам, местный житель в июле 2020 года пригласил к себе в квартиру ее дочерей. Там он совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Полиция задержала указанного жителя деревни Шамокша по подозрению в педофилии. Возбуждены два уголовного дела.