Число заразившихся COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 46,5 тысяч человек, выздоровели 30,8 тысяч

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 46,5 тысяч, выздоровели более 30,8 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 46 562 случая заражения COVID-19. Скончались 3184 человека. Выздоровело 30 847 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 30 236 человек. Под медицинским наблюдением находится 2658 человек, из них 21 – в обсерваторе, 943 – контактные, 1994 – на самоизоляции.