Санврач Карелии заявила о «второй волне» из-за сезонного роста заболеваемости COVID

Сезонный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Карелии в последние две недели, можно сделать вывод, что идёт «вторая волна», заявила главный санитарный врач Карелии Людмила Котович.
По ее словам, этот эпидемиологический сезон можно назвать особенным из-за циркуляции разных вирусов, но эпидемиологический порог по ОРВИ пока не превышен.
Главный санитарный врач Карелии отметила, что в структуре заболеваемости школьники составляют 9,4%, сотрудники образовательных учреждений — 5,8%, пенсионеры – 25%, около 70% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на Петрозаводск.
По данным оперштаба Карелии на 9 октября, в регионе прирост числа инфицированных составил 77 случаев за сутки, в том числе четыре ребёнка. В стационарах находятся 183 человека, из них в состоянии средней тяжести – 180 (+17 за сутки), тяжёлых — один, на аппарате ИВЛ – два (-1 за сутки).