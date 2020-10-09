Санврач Карелии заявила о «второй волне» из-за сезонного роста заболеваемости COVID

Сезонный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Карелии в последние две недели, можно сделать вывод, что идёт «вторая волна», заявила главный санитарный врач Карелии Людмила Котович.

«Как бы мы это ни называли: вторая волна или как-то по-другому, но COVID-19 — это вирус, и он имеет сезонность. Сейчас мы видим рост заболеваемости с 21 сентября. Так, за 39-ю неделю отмечается рост плюс 46% заболевших, плюс 34% за 40-ю неделю. В среднем 70 человек инфицированных в день», — сказала Котович во время прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По ее словам, этот эпидемиологический сезон можно назвать особенным из-за циркуляции разных вирусов, но эпидемиологический порог по ОРВИ пока не превышен.

«По ОРВИ сегодня количество заболевших пошло немного на спад, нет превышения эпидпорога. Сейчас циркулирует риновирус и бокавирус», — заметила Котович.

Главный санитарный врач Карелии отметила, что в структуре заболеваемости школьники составляют 9,4%, сотрудники образовательных учреждений — 5,8%, пенсионеры – 25%, около 70% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на Петрозаводск.

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По данным оперштаба Карелии на 9 октября, в регионе прирост числа инфицированных составил 77 случаев за сутки, в том числе четыре ребёнка. В стационарах находятся 183 человека, из них в состоянии средней тяжести – 180 (+17 за сутки), тяжёлых — один, на аппарате ИВЛ – два (-1 за сутки).