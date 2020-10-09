Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко осмотрели племенной завод во Всеволожском районе

Сегодня, 9 октября, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Ленобласти Александр Дрозденко осмотрели племенной завод «Бугры» во Всеволожском районе. В первую очередь они посетили профилакторий.

В профилактории изолированы телята от рождения до трех месяцев — в специальных клетках они находятся на выпойке. Животным три раза в день дают по два литра молока. После этого телята переводятся во двор молодых коров, где находятся до девяти месяцев. После того, как им исполняется год, юных коров осеменяют.

К тому времени галштинская корова обычно достигает до 400 кг веса, вырастая в холке до 135 см. Спустя девять месяцев коровы рожают, благодаря чему получается дойная корова.

Всего на племзаводе 1100 фуражных дойных коров, 2800 — с телятами. Надой на одну фуражную корову к концу 2020 года по планам достигнет 12 тысяч кг молока.

Ранее ivbg.ru писал, что на полках «Ашана» и в магазинах X5 Retail Group появятся фермерские продукты из Ленобласти. Соглашение с «Ашаном» предусматривает проведение ярмарок в магазинах торговой сети и предоставление торговых мест.