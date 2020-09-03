На полках «Ашана» и в магазинах X5 Retail Group появятся фермерские продукты из Ленобласти

В рамках VI бизнес-форума «Энергия возможностей» подписаны соглашения Ленобласти с ООО «Ашан» и X5 Retail Group о продаже в них продукции малых предприятий региона

Соглашение с «Ашан» предусматривает проведение ярмарок в магазинах торговой сети и предоставление торговых мест. Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») продолжит активное сотрудничество с локальными производителями через проведение обучающих семинаров для поставщиков и продвижение товаров, производимых в Ленобласти.

Вам будет интересно Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Альфа-Банка Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент АО Альфа-Банк Олег Сысуев в рамках VI бизнес-форума Ленинградской области... 03.09.2020 27

Организаторами форума, который проводится в регионе с 2015 года и будет одинаково полезен как начинающим, так и матерым предпринимателям, являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.

Напомним, что предпринимателей Ленобласти приглашают помериться силами на Гонке победителей. Спортивной форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября с 10.00 до 17.00. Старт команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после торжественного открытия. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости. Регистрация уже доступна по ссылке. Ознакомиться с программой можно тут.