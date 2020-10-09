Россиянам назвали способ уберечься от коронавируса в общественном транспорте

По словам академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, в первую очередь в общественном транспорте в условиях коронавируса следует соблюдать масочный режим.

Эксперт рекомендует надевать маску за несколько десятков или сотен метров до входа в подземку. Также маску стоит надевать не в самом автобусе, а еще на остановке.

«Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки. Если вы вдруг забыли их — как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки», — пояснил Покровский.

Он призвал открывать окно в общественной транспорте по возможности, а также соблюдать социальную дистанцию, если позволяет количество людей в транспорте.

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