Россиянам назвали способ уберечься от коронавируса в общественном транспорте

По словам академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, в первую очередь в общественном транспорте в условиях коронавируса следует соблюдать масочный режим.
Эксперт рекомендует надевать маску за несколько десятков или сотен метров до входа в подземку. Также маску стоит надевать не в самом автобусе, а еще на остановке.
Он призвал открывать окно в общественной транспорте по возможности, а также соблюдать социальную дистанцию, если позволяет количество людей в транспорте.
Ранее ivbg.ru писал, что Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по борьбе с коронавирусом. Аналитики оценивали как оперативность, так и адекватность принимаемых решений: не тотальные запреты, а зонирование по степени тяжести ситуации.