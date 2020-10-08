Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по борьбе с коронавирусом

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПК), занимающееся политическими исследованиями с упором на медиа-проекты и общественные коммуникации, опубликовало рейтинг по борьбе с коронавирусом.

По данным рейтинга АПК, Ленобласть входит в топ-10 регионов России, успешно использующих оба инструмента – информационную работу и управленческие решения. 47 регион занял пятую строчку рейтинга, пишет online47.

Таким образом, аналитики оценивали как оперативность, так и адекватность принимаемых решений: не тотальные запреты, а зонирование по степени тяжести ситуации.

Напомним, в Ленобласти за последние сутки зафиксирован 91 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301.