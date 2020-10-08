Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по борьбе с коронавирусом

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПК), занимающееся политическими исследованиями с упором на медиа-проекты и общественные коммуникации, опубликовало рейтинг по борьбе с коронавирусом.
По данным рейтинга АПК, Ленобласть входит в топ-10 регионов России, успешно использующих оба инструмента – информационную работу и управленческие решения. 47 регион занял пятую строчку рейтинга, пишет online47.
“Пятое место занимает Ленинградская область, где на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вновь введено разграничение на три зоны: «зеленую», «желтую» и «красную». Так, например, в красную зону с 1 октября входят Выборгский и Гатчинский районы. При этом во всех районах вводится так называемый «час для пожилых»: граждане старше 65 лет смогут посещать магазины в промежуток с 9.00 до 11.00 или в первые два часа с момента открытия. Также сообщается, что в Ленобласти начнутся рейды в магазинах и на предприятиях сферы услуг”, — поясняют эксперты.
Таким образом, аналитики оценивали как оперативность, так и адекватность принимаемых решений: не тотальные запреты, а зонирование по степени тяжести ситуации.
Напомним, в Ленобласти за последние сутки зафиксирован 91 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301.