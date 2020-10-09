Постепенно COVID и человечество друг к другу привыкнут, но это займет 1-3 года – вирусолог

Постепенно коронавирус и человечество друг к другу привыкнут, но это займёт один-три года, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 12 126 до 1 272 238. Это выше максимальных пиковых показателей весеннего периода. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3701, Санкт-Петербурге — 469, Подмосковье — 411.

«Я сторонник того, что постепенно вирус (COVID-19) и человечество друг к другу привыкнут. С одной стороны, вирус будет снижать свою патогенность и становиться более таким мягким. А с другой стороны, у людей развивается коллективный иммунитет, к которому добавится вакцинация. В результате мы друг к другу приспособимся, и он не будет нас убивать в таком высоком проценте, и мы будем с ним сосуществовать. Но этот процесс очень затяжной. Это не недели, не месяцы, Это может занять год-три», — рассказал Альтштейн.