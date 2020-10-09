Стало известно, где 9 октября зафиксированы 97 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волховском и Подпорожском районах.
Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.
Всеволожский район:
- Мурино, Всеволожск, Кудрово, Янино-1, Разметелево, Сертолово, Осельки, пгт. имени Морозова, Старая, Романовка, Бугры, пгт. имени Свердлова, Дубровка, Павлово, Канисты, Лесколово.
Гатчинский район:
- Гатчина, Сиверский, Вырица, Новый Свет, Романовка, Пустошка, Большое Верево;
Выборгский район:
- Выборг, Рощино, Каменногорск, Красный Холм;
Киришский район:
- Кириши, Могилево;
Кировский район:
- Рындела;
Ломоносовский район:
- Новогорелово;
Тосненский район:
- Тосно, Тельмана, Сельцо, Любань, Красный Бор;
Тихвинский район:
- Тихвин;
Приозерский район:
- Приозерск;
Волосовский район:
- Волосово, Сельцо;
Кингисеппский район:
- Кингисепп, Усть-Луга, Ивангород;
Бокситогорский район:
- Бокситогорск;
Лужский район:
- Луга, Ивановское;
Сланцевский район:
- Сланцы;
Лодейнопольский район:
- Ребовичи.