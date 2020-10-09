Стало известно, где 9 октября зафиксированы 97 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волховском и Подпорожском районах.

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.

Всеволожский район:
  • Мурино, Всеволожск, Кудрово, Янино-1, Разметелево, Сертолово, Осельки, пгт. имени Морозова, Старая, Романовка, Бугры, пгт. имени Свердлова, Дубровка, Павлово, Канисты, Лесколово.
Гатчинский район:
  • Гатчина, Сиверский, Вырица, Новый Свет, Романовка, Пустошка, Большое Верево;
Выборгский район:
  • Выборг, Рощино, Каменногорск, Красный Холм;
Киришский район:
  • Кириши, Могилево;
Кировский район:
  • Рындела;
Ломоносовский район:
  • Новогорелово;
Тосненский район:
  • Тосно, Тельмана, Сельцо, Любань, Красный Бор;

Тихвинский район:

  • Тихвин;
Приозерский район:
  • Приозерск;
Волосовский район:
  • Волосово, Сельцо;
Кингисеппский район:
  • Кингисепп, Усть-Луга, Ивангород;
Бокситогорский район:
  • Бокситогорск;
Лужский район:
  • Луга, Ивановское;
Сланцевский район:
  • Сланцы;
Лодейнопольский район:
  • Ребовичи.