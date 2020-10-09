Стало известно, где 9 октября зафиксированы 97 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волховском и Подпорожском районах.

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.

Всеволожский район:

Мурино, Всеволожск, Кудрово, Янино-1, Разметелево, Сертолово, Осельки, пгт. имени Морозова, Старая, Романовка, Бугры, пгт. имени Свердлова, Дубровка, Павлово, Канисты, Лесколово.

Гатчинский район:

Гатчина, Сиверский, Вырица, Новый Свет, Романовка, Пустошка, Большое Верево;

Выборгский район:

Выборг, Рощино, Каменногорск, Красный Холм;

Киришский район:

Кириши, Могилево;

Кировский район:

Рындела;

Ломоносовский район:

Новогорелово;

Тосненский район:

Тосно, Тельмана, Сельцо, Любань, Красный Бор;

Тихвинский район:

Тихвин;

Приозерский район:

Приозерск;

Волосовский район:

Волосово, Сельцо;

Кингисеппский район:

Кингисепп, Усть-Луга, Ивангород;

Бокситогорский район:

Бокситогорск;

Лужский район:

Луга, Ивановское;

Сланцевский район:

Сланцы;

Лодейнопольский район: