Ленобласть и Франция продолжат сотрудничество

На площадке Агентства экономического развития области состоялась встреча делегации Франко-российской торгово-промышленной палаты и экономического блока Ленобласти.
Французские компании внесли ряд деловых предложений в сфере водоснабжения и строительства. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что Ленобласть и Францию связывают устойчивые партнерские отношения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Исполняющий обязанности генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански отметил, что бизнес-миссия еще раз подчеркивает заинтересованность Франции в сотрудничестве с Ленинградской областью. По итогам встречи Леноблводоканал заинтересовался продукцией энергосервисной компании «Dalkia», а компания «Hevel», работающая в сфере энергетики, заинтересована в работе с жилищным строительством.