Ленобласть и Франция продолжат сотрудничество

На площадке Агентства экономического развития области состоялась встреча делегации Франко-российской торгово-промышленной палаты и экономического блока Ленобласти.

Французские компании внесли ряд деловых предложений в сфере водоснабжения и строительства. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что Ленобласть и Францию связывают устойчивые партнерские отношения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

«Товарооборот с Францией за последние четыре года вырос более чем в два раза и за 2019 год составил 386,5 млн долларов США. На территории Ленинградской области успешно развиваются такие крупные французские предприятия, как «Шнейдер Электрик», «Форесия», «Тефаль», сеть «Декатлон» и другие. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству как в размещении новых производств на территории региона, так и в поиске решений для различных отраслей», – сообщил Дмитрий Ялов.

Исполняющий обязанности генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански отметил, что бизнес-миссия еще раз подчеркивает заинтересованность Франции в сотрудничестве с Ленинградской областью. По итогам встречи Леноблводоканал заинтересовался продукцией энергосервисной компании «Dalkia», а компания «Hevel», работающая в сфере энергетики, заинтересована в работе с жилищным строительством.