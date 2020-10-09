Юные жители Ленобласти завоевали золото и бронзу на всероссийской выставке «Золотая осень»

Школьница в Ломоносовского района и молодая фермер из Сланцевского района показали хорошие результаты на всероссийской выставке «Золотая осень».

Так, Диана Коровина, проживающая в деревне Пеники Ломоносовского района, стала лауреатом во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина» в номинации «Подвиг села». Она представила конкурсной комиссии рассказ об истории Пеников, подвиге его жителей в годы Великой Отечественной войны. На конкурс подано около 2700 работ, из них 104 — из Ленобласти.

Фермер из Сланцевского района Дарья Семенова завоевала третье место в номинации «Блогер, YouTube-канал, сообщество в соцсетях» конкурса журналистских работ о селе. Ее блог в Instagram вошел в тройку лучших среди 283 работ авторов, ведущих страницы о развитии сельского хозяйства. Ее публикации отслеживают более 230 тысяч человек.

Ранее ivbg.ru писал, что медсестра из Тосно участвует во Всероссийском вокальном конкурсе. Сотрудница Тосненской больницы борется за приз зрительских симпатий вокального конкурса «Голос медицинской сестры России – 2020». Голосование закончится 10 октября в 12:00.