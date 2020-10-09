В Ленобласти в 2021 году начнут работу 7 коворкинг-центров

В семи муниципалитетах Ленобласти в 2021 году появятся коворкинг-центры, в которых разместятся лектории с современным оборудованием, залы для совместной работы и отдыха юных активистов.

Общественные пространства начнут работать во Всеволожске, Аннинском, Кингисеппском, Морозовском, Светогорском, Сясьстройском и Тельмановском городских поселениях. На работу молодежных организаций выделят 29 млн рублей из бюджета региона.

Сегодня коворкинг-центры работают во Всеволожске, Волхове, Тихвине, Тосно, Сланцах, поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Комитет по молодежной политике рассчитывает открыть молодежные общественные пространства во всех поселениях с населением свыше 10 тысяч человек.

Молодежный коворкинг-центр Ленобласти — это площадка, которая объединяет открытое пространство и ресурсный добровольческий центр для развития, самореализации, социальной и деловой активности молодёжи.