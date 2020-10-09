Работники полиции и транспорта привьются от коронавируса следующими после медиков и педагогов в Петербурге

По словам зампреда комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана, после медиков к вакцинации приступят педагоги, работники полиции и транспорта.

При этом рядовые граждане смогут привиться уже в декабре. Ожидается, что все медицинские учреждение в ближайшее время начнут закупаться лекарствами от коронавируса. Больница № 20 уже приобрела около 500 упаковок, сообщают «Невские новости».

«Первыми прививают медиков, потом педагогических работников, работников, связанных с транспортом, полицейских. Насколько я знаю, для населения она будет выпущена в декабре, цена будет анонсирована в районе 1000 рублей. За сегодня привили 27 медработников», — сказал он.

Ранее россиянам назвали способ уберечься от коронавируса в общественном транспорте. Эксперт рекомендует надевать маску за несколько десятков или сотен метров до входа в подземку. Также маску стоит надевать не в самом автобусе, а еще на остановке.