Названо условие для перевода школьников на удаленку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует 20% учеников, то директор школы праве отправить класс на карантин.

«Подчеркну, это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то еще — директор принимает это решение сам. Когда в 2016 году мы стали активно использовать эту схему — мы просто закрывали классы. А сейчас школы научились не останавливать процесс обучения. Дети продолжают получать знания, но главное, что они находятся дома. Мы сохраняем здоровье всех тех, кто в этой школе и учится, и работает», — рассказала глава ведомства на «Деловом завтраке» в «Российский газете».

Она подчеркнула, что учителя редко болеют коронавирусом — этому способствуют маски. Самый большой всплеск заболеваемости был среди офисных работников.