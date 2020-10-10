Мужчина ограбил флориста в лифте в Парголово

Накануне в лифте одного из домов поселка Парголово неизвестный ограбил флориста цветочного магазина. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.

По предварительным данным, грабитель угрожал жертве физической расправой. Он отобрал сумку с паспортом и личные вещи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым оказался 29-летний безработный мужчина. У него изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что работника судостроительного завода избили и ограбили в Выборге. О помощи пострадавший попросил прохожего, а тот вызвал полицию. Грабителей задержали уже через 30 минут.