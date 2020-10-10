Жителей Ленобласти в воскресенье ждет небольшой дождь

В Ленинградской области в воскресенье, 11 октября, ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Таким прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Уточняется, что ночью погода будет без существенных осадков, однако в отдельных районах ожидается туман. Днем в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — понижаться.